Ampelausfall in weiten Teilen Münchens

In München hat ein Ampelausfall in weiten Teilen der Stadt am Sonntagabend den Verkehrsteilnehmern zu schaffen gemacht. Insbesondere die Stadtteile Neuhausen, Nymphenburg, Ludwigsvorstadt und Maxvorstadt waren betroffen. „Wir können nicht überall regeln“, betonte die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Daher trotz Sunny-Sunday-Flow Obacht und die Verkehrszeichen an den Kreuzungen beachten.“ Laut Einschätzung der Beamten vom frühen Abend sollte der Ausfall noch mindestens bis in die Nacht zum Montag dauern.