Amoklauf: Urteil gegen Darknet-Plattform-Betreiber erwartet

Fast zweieinhalb Jahre nach dem Münchner Amoklauf wird heute das Urteil gegen einen Betreiber einer Darknet-Plattform erwartet. In dem Prozess vor dem Landgericht Karlsruhe fordert der Staatsanwalt insgesamt neun Jahre und fünf Monate Haft für den Angeklagten. Der 31-Jährige ist nach Überzeugung der auf Cyberkriminalität spezialisierten Anklagebehörde in Mannheim unter anderem der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung schuldig.

Im Juli 2016 hatte ein 18-Jähriger am und im Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und sich selbst erschossen. Pistole und Munition hatte sich der 18-Jährige über das Darknet besorgt, einen verborgenen Bereich des Internets.

In dem Prozess in Karlsruhe wirft der Staatsanwalt nun dem 31-Jährigen vor, er habe mit seiner Tätigkeit als Gründer und Administrator der im Darknet eingerichteten Plattform dem späteren Amokschützen den Waffenkauf erst ermöglicht. Sein Tatbeitrag liege in der Einrichtung und dem Betreiben der Plattform. Der 31-Jährige habe gewusst, welche Geschäfte die Nutzer abgewickelt hätten. Der Angeklagte habe sich zudem der Beihilfe zu Verstößen gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gemacht.

Die beiden Verteidiger des Angeklagten verzichteten auf eine konkrete Forderung zum Strafmaß und räumten ein, dass ihr Mandant eine moralische Mitschuld trage. Auch habe er sich im Zusammenhang mit Waffengeschäften der Fahrlässigkeit schuldig gemacht. Allerdings sei bei etlichen Anklagepunkten nicht klar, ob die Geschäfte überhaupt abgeschlossen worden seien.

Den eigentlichen Waffenhändler im Fall des Münchner Amoklaufs hatte das Landgericht München I im Januar 2018 zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte Pistole und Munition an den jugendlichen Täter verkauft.

Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim zur Anklage