Der Online-Händler Amazon hat im oberfränkischen Hof ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Bereits im ersten Jahr sollen dort 1000 Arbeitsplätze entstehen, perspektivisch sogar bis zu 1800, teilte das Unternehmen am Montag mit. Amazon habe in das neue Zentrum einen dreistelligen Millionenbetrag investiert. Hof-Gattendorf sei das 18. große Logistikzentrum von Amazon in Deutschland.

