Amazon bekommt kein Grundstück auf dem Allgäu Airport in Memmingen

Der Verkauf eines Grundstücks am Flughafen Memmingen für den Bau eines Amazon-Verteilzentrums ist vom Tisch. Die Allgäu Airport GmbH habe ein Kaufgesuch für dieses Grundstück zurückgezogen, wolle das Projekt nun jedoch an anderer Stelle verwirklichen, teilte sie am Montag mit. „Mit dieser Art von Widerstand haben wir nicht gerechnet“, sagte die Beiratsvorsitzende Bettina Kurrle.

Der Flughafen wollte ein Grundstück des Unternehmens Gewerbepark am Allgäu Airport (GAP) kaufen, das mehrheitlich Landkreisen und Städten gehört. Darauf sollten Gebäude errichtet und 15 Jahre lang an Amazon verpachtet werden. „Vom Verkauf hätten zu 75 Prozent die an der Gesellschaft beteiligten Gebietskörperschaften profitiert“, sagte Kurrle.

Die Pläne für das geplante Verteilzentrum zeichneten sich durch geringen Flächenverbrauch, Anschluss an das Fernwärmenetz und Photovoltaik auf den Dächern aus. Laut der Agentur für Arbeit könnten bis zu 200 Beschäftigte im Zentrum arbeiten und bis zu 600 weitere bei Lieferpartnern.