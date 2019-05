Amateur-Rapper bekommt Ärger mit der Polizei

Aufsehenerregende Dreharbeiten für ein Rap-Video haben einem 19-jährigen Amateur-Rapper Ärger mit der Polizei eingebracht. Ein Zeuge hatte am Sonntagabend in Augsburg die Ordnungshüter alarmiert, weil er eine Gruppe Jugendlicher mit einer Schusswaffe gesehen hatte. Wie die Polizei am Montag berichtete, fuhren mehrere Streifen zum Einsatzort, an dem sich 17 Jugendliche versammelt hatten.

Die Gruppe tat zwar so, als wüsste sie von nichts. Die Beamten fanden in einem Gebüsch aber einen geladenen Schreckschussrevolver. Im Auto des 19-Jährigen entdeckten sie die passende Munition und ein Messer. Der junge Mann gab an, dass er auf dem Platz ein Rap-Video habe drehen wollen. Die Beamten beeindruckte dies allerdings nicht: „Auch wenn die Polizei keine „Karrieren“ verhindern will, wurden die aufgefundenen Waffen sichergestellt und gegen den Azubi-Rapper wird nun wegen aller in Frage kommender Delikte ermittelt“, teilte die Polizei mit.