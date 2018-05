Am Steuer eingeschlafen

Mitten auf der Fahrbahn und bei laufendem Motor hat ein Mann in Unterfranken am Steuer seines Wagens ein Nickerchen eingelegt. Sein Pick-up stand am frühen Sonntagmorgen mit laufendem Motor in einem Gewerbegebiet in der Nähe von Dettelbach (Landkreis Kitzingen), wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten entdeckten das Fahrzeug, dessen Automatik-Schalthebel in Fahrposition stand. Nur der Fuß auf der Bremse verhinderte, dass der über zwei Tonnen schwere Wagen weiterrollte. Die Beamten weckten den 27-Jährigen, ein Alkoholtest ergab 1,7 Promille.