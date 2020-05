Vier Tage nach einer Verpuffung an einem Beatmungsgerät ist eine 74 Jahre alte Frau gestorben. Sie hatte am Sonntag eine Zigarette geraucht, während sie an das Gerät angeschlossen war. Die Glut der Zigarette entzündete den Sauerstoff im Beatmungsgerät, es kam zu einer Verpuffung. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie nach Polizeiangaben vom Freitag am Donnerstag an ihren schweren Verletzungen starb.