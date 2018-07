Althaus und Seyfarth deutsche Skisprung-Meisterinnen

Katharina Althaus (Oberstdorf) und Juliane Seyfarth (Ruhla) haben bei den deutschen Skisprung-Meisterschaften in Hinterzarten am Freitag punktgleich den Titel gewonnen. Für die 22 Jahre alte Althaus, Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang, war der Erfolg auf der Adlerschanze der erste Sieg bei einer deutschen Meisterschaft. Für Seyfarth war es bereits der vierte nationale Titel. Bronze ging an Gianina Ernst (Oberstdorf). Es traten nur 13 Springerinnen an.

DM Skispringen Hinterzarten