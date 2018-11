Altenpfleger begrapscht Frauen: viereinhalb Jahre Haft

Ein Altenpfleger, der in zwei Krankenhäusern insgesamt vier ältere Frauen begrapscht hat, ist in München zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 38-Jährige sei des sexuellen Übergriffs in vier Fällen schuldig, hieß es am Montag im Urteil des Landgerichts München I. Um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, suche der Angeklagte sich „die ältesten und wehrlosesten Opfer, die man überhaupt in der Bevölkerung finden kann“, sagte der Vorsitzende Richter Anton Winkler.

Der Verurteilte hatte in der Silversternacht von 2016 auf 2017 in einem Krankenhaus zwei Patientinnen im Alter von 75 und 85 Jahren begrapscht. Ein paar Monate später hatte er Mitte August 2017 in einem anderen Hospital zwei Frauen im Alter von 82 und 90 Jahren ebenfalls begrapscht. Im Prozess hatte der 38-Jährige alle Taten weitestgehend gestanden. Er nahm das Urteil an.