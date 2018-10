Alte Pinakothek: Meisterwerke der Florentiner Renaissance

Meisterwerke der florentinischen Renaissancemalerei sind ab Donnerstag in der Alten Pinakothek in München zu bewundern. „Florenz und seine Maler: Von Giotto bis Leonardo da Vinci“ zeigt 120 Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen aus dem 15. Jahrhundert. Kurator Andreas Schumacher sprach am Mittwoch von einem großen kulturellen Aufbruch in der damaligen Zeit, begünstigt durch mächtige Familien wie die Medici. Florenz sei das Maß aller Dinge gewesen, Hunderte Künstler hätten in ihren Werkstätten die hohe Nachfrage nach Kunst bedient. Die Pinakothek präsentiert bis zum 27. Januar 2019 wichtige Werke, etwa von Domenico Ghirlandaio, Andrea del Verrocchio oder Leonardo da Vinci.

Einer der Höhepunkte ist das Bild „Anbetung des Kindes durch die Heiligen Drei Könige“ von Sandro Botticelli, um 1475 entstanden. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen war es aus den Uffizien in Florenz nach München gebracht worden. Auch wichtige Altarbilder sind zu sehen, etwa mehrere Tafeln, die Fra Angelico um 1438/1440 für den Hochaltar der Kirche San Marco in Florenz geschaffen hatte. Die Szenen aus dem Leben der Heiligen Cosmas und Damian sowie der Grablegung Christi sind normalerweise über mehrere Museen verstreut.

Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen besitzen selbst einen reichen Fundus an Werken aus dieser Zeit und zeigen diesen parallel in der Dauerausstellung.

