Alt blockiert Straße mit Klimaaktivisten in München

Der Jesuitenpater Jörg Alt hat am Freitag mit Klimaaktivisten eine Straße in München blockiert. Nach Angaben der Polizei waren mehr als zehn Menschen an der Aktion am Stachus beteiligt, zwei von ihnen hätten sich mit je einer Hand auf der Straße angeklebt. Die Beteiligten würden wegen Nötigung im Straßenverkehr und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Nach gut eineinhalb Stunden sei die Blockade beendet gewesen.

Jesuitenpater Alt, der in der Vergangenheit unter anderem mit seinem Kampf für eine Finanztransaktionssteuer Schlagzeilen gemacht hatte, begründete seine Teilnahme mit der Forderung nach einer anderen Klimapolitik. „Als Sozialethiker und Migrationssoziologe halte ich gewaltfreien zivilen Ungehorsam nicht nur für legitim und notwendig, sondern zugleich für alternativlos“, sagte Alt einer Mitteilung der Hilfsorganisation Jesuitenweltweit zufolge.

Mitteilung Jesuitenweltweit

