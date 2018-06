Altöttinger demonstrieren wegen Chemikalie im Trinkwasser

Bürger aus dem Landkreis Altötting haben am Freitag wegen der Belastung des Trinkwassers mit einer womöglich krebserregenden Chemikalie demonstriert. Nach Angaben der „Bürgerinitiative Netzwerk Trinkwasser“ (Bint) kamen gut hundert Menschen zu der Kundgebung anlässlich eines Besuchs von Umweltminister Marcel Huber (CSU). Sie verlangten die Beantwortung diverser Fragen sowie eine Offenlegung aller Messwerte unter anderem von Bodenproben aus dem Bereich der Firma, von der die Belastung mit dem Stoff Perfluoroctansäure (PFOA) ausgegangen sein soll.

Rund 40 000 Menschen hätten das belastete Wasser getrunken, sagte Frank Bremauer, einer der Bint-Sprecher. „Das Entscheidende ist, dass die Belastung des Wassers jahrelang verharmlost und unter den Teppich gekehrt wurde.“ Das System habe versagt.

Der Stoff PFOA, der nach Experteneinschätzung eine Reihe von Krankheiten wie Krebs begünstigen könnte, war 2016 in Blutspenden aus der Gegend festgestellt worden. Wegen der Belastung wurden inzwischen Trinkwasserbrunnen geschlossen und Aktivkohleanlagen eingebaut, um das Wasser zu reinigen. PFOA war bei Firmen im Chemiepark Gendorf in Burgkirchen an der Alz unweit von Altötting legal im Einsatz.

Zu Jahresbeginn hatten knapp tausend Menschen aus dem Landkreis Altötting freiwillig Blutproben abgegeben, die nun auf PFOA untersucht werden. Voraussichtlich im Juni sollen zudem Mütter Milch beim Gesundheitsamt des Landratsamtes abgeben können, um auch hier eine mögliche Belastung mit dem Stoff prüfen zu lassen.

