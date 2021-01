Alpin-Weltcup wartet auf Geld vom Bund

Die Organisatoren des Ski-alpin-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen warten vor dem ersten von zwei Veranstaltungswochenenden auf finanzielle Hilfe vom Bund. „Wir haben natürlich die sogenannten Überbrückungshilfen beim Bund beantragt, da haben wir aber noch nichts erhalten, wie viele andere auch nicht“, sagte der Chef des Organisationskomitees, Peter Fischer, der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitag). Man lebe im Regelfall von den Zuschauereinnahmen und sei daher auf die Hilfen angewiesen. „Das Geld ist für uns existenziell“, sagte Fischer.

Garmisch-Partenkirchen richtet an diesem und am folgenden Wochenende jeweils Weltcup-Rennen aus. Wegen der Corona-Pandemie werden sowohl die Abfahrt und der Super-G der Damen am Samstag und Sonntag als auch der Super-G (5. Februar) und die Abfahrt (6. Februar) der Herren ohne Zuschauer ausgetragen.

