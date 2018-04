Alpenverein: Wandern nur mit geeigneten Schuhen und Stöcken

Sonnig und warm soll es an diesem Wochenende werden - wer das Wetter für eine Wanderung nutzen will, sollte allerdings nur bestimmte Strecken und die passende Ausrüstung wählen. Nach Angaben des Deutschen Alpenvereins (DAV) in München liegt vor allem in höheren Lagen noch viel Schnee. „In den bayerischen Voralpen südseitig kann man jetzt gut wandern gehen“, sagte DAV-Sprecherin Andrea Händel. Beispiele seien Schlier- und Spitzingsee sowie die Gegend um das oberbayerische Miesbach. Höhenlagen deutlich über 1200 Meter sollten Ausflügler meiden. Auch für Wanderungen in den niedrigeren Lagen riet Händel jedoch zu knöchelhohen Wanderschuhen und zu Wanderstöcken - denn auch dort sei noch mit Schnee zu rechnen.