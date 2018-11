Allianz verlängert Vertrag von Chef Oliver Bäte

Von Heino Schütte

Zwischen Februar und Juli 2018 ist ein Blitzer am Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd falsch eingestellt gewesen. Das Gerät blitzte Lastwagen schon ab Tempo 60. 80 sind erlaubt. In diesem Zeitraum hatte die Stadt knapp 3800 Verfahren gegen vermeintliche Raser, alles Trucker, eingeleitet. 800 davon waren mit Punkten in Flensburg verbunden. Nach einem Urteil des Amtsgerichts Schorndorf waren 500 Verfahren eingestellt.

Aufgefallen waren die falsch eingestellten Blitzer, als ein Lastwagenfahrer im Sommer vor dem Amtsgericht gegen seinen ...