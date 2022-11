Allianz verdient überraschend viel

Der Versicherungskonzern Allianz hat im abgelaufenen Quartal mehr verdient und steuert auf einen Rekordgewinn zu. Das operative Ergebnis werde in der oberen Hälfte der Zielspanne von 12,4 Milliarden und 14,4 Milliarden Euro liegen, teilte Deutschlands größter Versicherer am späten Mittwochabend in München mit. Im dritten Quartal waren hier dank der guten Entwicklung im Schaden- und Unfallbereich 3,5 Milliarden Euro erzielt worden und damit 7,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

In dieser Sparte legte das operative Ergebnis sogar um fast ein Drittel auf 1,7 Milliarden Euro zu - vor allem wegen eines starken Wachstums beim Kapitalanlageergebnis. Aber auch steigende Prämieneinnahmen und geringere Schäden durch Naturkatastrophen trugen zu der Entwicklung bei.

Bei der Lebens- und Krankenversicherung fiel das operative Ergebnis hingegen um fast ein Viertel auf eine Milliarde Euro. Die Vermögensverwaltung verzeichnete zwar ebenfalls einen Rückgang und erzielte noch 792 Millionen Euro. Mit 10,2 Prozent fiel das Minus allerdings deutlich kleiner aus.

Der Gesamtumsatz des Konzerns legte um 1,3 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro zu. Die Sparte Schaden- und Unfallversicherung steigerte die Erlöse vor allem dank gestiegener Preise um 14,2 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro.

Die Allianz kündigte zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Bis zum 31. Dezember 2023 sollen für bis zu eine Milliarde Euro eigene Papiere erworben werden. Die gekauften Aktien werden anschließend eingezogen.

Mitteilung vom 09.11.

