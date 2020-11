Allianz Arena orange: Zeichen gegen Gewalt gegenüber Frauen

Die Allianz Arena leuchtet am Mitwoch vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen RB Salzburg in Orange. Der deutsche Fußball-Rekordmeister will laut Mitteilung vom Dienstag damit die Initiative „ZONTA says NO“ unterstützen und ein Zeichen gegen Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen setzen. Gerade in den schweren Zeiten von Corona, Quarantäne und häuslicher Isolation sei es wichtiger denn je, für dieses Thema zu sensibilisieren. Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Schon vor einem Jahr leuchtete die Arena in Orange.

Die Arena wird vom Sonnenuntergang um 16.25 Uhr bis 20.00 Uhr so erstrahlen, ehe sie mit Blick auf die Abendpartie in der Champions League gegen RB Salzburg wieder wie an Spieltagen des FC Bayern in Rot zu sehen ist. Neben der Arena sollen in München unter anderem das Riesenrad im Werksviertel, das Residenztheater, die Kammerspiele, das Künstlerhaus, das NS Dokumentationszentrum München, das Literaturhaus, der Gasteig, die BMW Welt, die Technische Universität sowie einige Ministerien und das Banner am Rathaus in Orange beleuchtet werden.

„Der Internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ist eine jährliche Erinnerung für uns alle. Geschlechtsspezifische Gewalt ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft“, sagte Präsident Herbert Hainer. „Der FC Bayern möchte ein Zeichen zum Schutz aller setzen, die sich leider selbst nicht so schützen können, wie es nötig wäre. Wir wollen für dieses Thema eintreten und nachhaltig sensibilisieren.“

Die global agierende überparteiliche Nichtregierungsorganisation „ZONTA International“ setzt sich laut Bayern-Mitteilung seit über 100 Jahren für die Verbesserung der Stellung von Frauen in rechtlicher, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht ein.

Mitteilung FC Bayern

