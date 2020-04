Allgäuer Festwoche abgesagt

Die Allgäuer Festwoche in Kempten fällt wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr ersatzlos aus. Wie Martina Dufner, Geschäftsführerin des Kempten Messe- und Veranstaltungsbetriebs, am Donnerstag mitteilte, könne die von 8. bis 16. August geplante Veranstaltung „aus einer Reihe von Gründen“ nicht in den Herbst verschoben werden. So stünden zum Beispiel die ins Messegelände integrierten Schulgebäude nur in den Ferien zur Verfügung.

Die Allgäuer Festwoche in Kempten gehört nach Angaben der Veranstalter zu den zehn größten Verbrauchermessen Deutschlands. Lokale Firmen, Behörden, Vereine und Landwirtschaft können sich präsentieren und vernetzen. Etwa 380 Aussteller hatten sich für die diesjährige Festwoche angemeldet. 2019 kamen mehr als 172 000 Besucher.

