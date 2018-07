Alle Fraktionen einig: Kinderlärm muss hingenommen werden

Der Bayerische Landtag ist sich über alle Fraktionsgrenzen hinweg einig, dass Lärm von spielenden Kindern auch in dicht besiedelten Wohngegenden grundsätzlich hingenommen werden muss. Das wurde am Donnerstag in einer Sitzung des Umweltausschusses im Landtag deutlich – und das soll nun per Gesetz explizit so festgeschrieben werden.

Uneinigkeit herrschte aber in der Frage, ob auch Lärm von Jugendlichen für die Nachbarn grundsätzlich zumutbar sein soll – das fordert die SPD in einem Gesetzentwurf. Die CSU/FDP- Koalition schlägt bei Jugendlichen differenzierte Regelungen vor. Beispielsweise sollen bei Bolzplätzen oder Skate-Anlagen Ruhezeiten über Mittag entfallen und am Abend erst ab 22.00 Uhr gelten.

Christa Stewens (CSU) argumentierte, bei Jugendlichen sei ein Abwägungsprozess nötig, damit das von der Staatsregierung erarbeitete Gesetz später nicht vor Gericht kassiert werde. Der SPD-Politiker Ludwig Wörner (SPD) ließ das nicht gelten. „Vor Gericht ist nichts sicher“, sagte er. „Da würde ich es einfach darauf ankommen lassen.“ (lby)