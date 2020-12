Alle Bewohner positiv: Pflegeheims im Landkreis Rosenheim

Weil alle Bewohner und einige Mitarbeiter eines Pflegeheims in Gstadt am Chiemsee positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, unterstützt nun ein Team aus Rettungskräften und Ärzten das Heim. Das zuständige Landratsamt Rosenheim teilte mit, dass sich zwölf Mitarbeiter in Quarantäne befinden und elf der 54 Bewohner in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Am Freitag sichteten Ärzte alle Bewohner und kümmerten sich um deren medizinische Versorgung. Der Rettungsdienst stellte Personal, um das Pflegepersonal zu entlasten. Mitglieder der Feuerwehr halfen unter anderem mit Besorgungen.

In den vergangen Wochen kam es immer wieder zu Corona-Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen. In der Oberpfalz ließ das Schwandorfer Landratsamt am Donnerstagabend ein Altenheim in Burglengenfeld teilweise räumen, weil sich dort fast 40 Bewohner und 19 Mitarbeiter infiziert hatten.