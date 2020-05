Alkoholverbot am Münchner Hauptbahnhof auf dem Prüfstand

Das Alkoholverbot am Münchner Hauptbahnhof kommt auf den Prüfstand. „Wir werden uns das ergebnisoffen anschauen und evaluieren“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Christian Vorländer, am Freitag. Darauf hätten sich SPD, Grüne, Rosa Liste und Volt in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Seit August 2019 gilt das Alkoholverbot am Münchner Hauptbahnhof ganztägig. Die entsprechende Verordnung gilt noch bis Januar 2021. Zwischen 22.00 und 6.00 Uhr war Alkohol am Hauptbahnhof schon seit Januar 2017 verboten.

„Wir werden eine sachgerechte Entscheidung treffen, ob es notwendig ist, dieses Alkoholverbot fortzuführen“, sagte Vorländer. „Verbote im öffentlichen Raum können immer nur das letzte Mittel sein.“ Er betonte, dass offen sei, wie die Entscheidung ausfalle: „Es steht überhaupt nicht fest, dass das abgeschafft werden soll.“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kritisierte die Pläne in einem Gast-Kommentar für die „Bild“-Zeitung scharf. „Ganz offensichtlich gehört es zum Plan der grün-roten Stadtstrategen, für die Sicherheit der Münchnerinnen und Münchner lieber weniger statt mehr zu tun“, schrieb er. „Dieser Koalitionsvertrag ist getragen von dem naiven Leitgedanken: Wünsch Dir Sicherheit, dann bleiben die Verbrecher zu Hause.“

Vorländer wies die Kritik zurück. „Für die Attacke des Innenministers fehlt mir jedes Verständnis“, sagte er und sprach von „unangebrachter Panikmache“. Der Innenminister solle lieber „seine Hausaufgaben machen“ und sich darauf konzentrieren, dass München endlich mehr Polizisten bekommt.

Mitteilung zum Alkoholverbot