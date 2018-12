Ihre nächtliche Laufrunde ist für eine 27-Jährige in Bad Kissingen durchnässt und stark unterkühlt zu Ende gegangen. Die betrunkene Frau joggte im Dunkeln am Ufer der Saale, verlor die Orientierung und stürzte in den Fluss, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Urlauberin aus Düsseldorf konnte sich am späten Freitagabend selbst aus dem Wasser retten und kam mit einer starken Unterkühlung in ein Krankenhaus. Die Frau hatte rund zwei Promille.