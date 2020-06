Alba Berlin ungefährdet im Halbfinale: Duell mit Oldenburg

Topfavorit Alba Berlin hat ungefährdet das Halbfinale beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga erreicht. Der Hauptstadtclub setzte sich am Samstag mit 88:85 (52:31) auch im zweiten Viertelfinale gegen die BG Göttingen durch und trifft nun auf die EWE Baskets Oldenburg. Der Isländer Martin Hermannsson war mit 19 Punkten bester Werfer der Berliner, die bereits die erste Partie gegen Göttingen in München mit 93:68 für sich entschieden hatten. Die Ergebnisse beider Partien werden addiert, weshalb Albas Weiterkommen trotz eines schwachen letzten Viertels nicht in Gefahr geriet.

Der deutsche Meister heißt erstmals wieder seit 2009 nicht FC Bayern oder Bamberg. Vor elf Jahren hatte Oldenburg den Titel gewonnen, 2008 holte Alba seine bislang letzte von insgesamt acht Meisterschaften.

