Aktionstag für Schwimmabzeichen in vielen Bädern

In mehr als 30 bayerischen Bädern können Kinder und Erwachsene am Sonntag Prüfungen für Schwimmabzeichen absolvieren. Die Teilnehmer seien dabei nicht an eine Vereinsmitgliedschaft oder einen Schwimmkurs gebunden, sagte ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bayern. Bei manchen Ortsvereinen müssen sich Interessenten aber für die Prüfung anmelden.

Der Schwimmabzeichen-Tag findet nach Angaben der DLRG dieses Jahr erstmals in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz statt. Mit im Boot sind dabei auch die Landesschwimmverbände. „Wir streben an, das künftig jährlich bundesweit zu machen“, sagte der DLRG-Sprecher. „Wir sind sehr gespannt, wie viele Kinder und Erwachsene das Angebot annehmen werden.“

Als Schwimmprüfer am Sonntag angekündigt hat sich nach DLRG-Angaben auch Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Politiker werde in einem Nürnberger Freibad eine „Seepferdchen“-Prüfung abnehmen.

Prüfungen für Schwimmabzeichen seien zwar auch außerhalb solcher Aktionstage möglich, oft aber mit Schwimmkursen verbunden - für die es wiederum meist lange Wartelisten gebe. „Für die Eltern ist es eine Beruhigung, wenn ihr Kind sicher schwimmen kann“, sagte der DLRG-Sprecher. „Für einige Erwachsene ist es eine wichtige Voraussetzung für den Berufseinstieg - zum Beispiel für Polizisten.“

Man wolle mit der Aktion auch ein Zeichen für sicheres Schwimmen setzen, sagte der DLRG-Sprecher. Der Verband gehe davon aus, dass rund 60 Prozent aller Kinder nach dem Ende der Grundschulzeit nicht sicher schwimmen können - mit steigender Tendenz wegen Ausfällen bei den Schwimmkursen während der Corona-Pandemie.

Das „Seepferdchen“ für Frühschwimmer sei für sicheres Schwimmen aber noch kein geeigneter Gradmesser, betonte der DLRG-Sprecher. Als Freischwimmer gelte man erst, wenn man die Prüfung zum Deutschen Schwimmabzeichen in Bronze erfolgreich meistert. Dazu gehören unter anderem ein Kopfsprung vom Beckenrand und Schwimmen über 200 Meter in 15 Minuten.

Liste der teilnehmenden Ortsvereine

© dpa-infocom, dpa:220520-99-362683/2