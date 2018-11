Aiwanger will Stromtrassen überflüssig machen

Der neue bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will die geplanten großen Nord-Süd-Stromleitungen überflüssig machen. „Wir brauchen eine Energiewende 2.0“, sagte Aiwanger am Donnerstag in München: „Ich glaube bis heute nicht an die großen Stromtrassen.“

Aiwangers Ministerium arbeitet derzeit an einem „bayerischen Konzept für eine dezentrale, sichere und preiswerte Energieversorgung“. Die Wertschöpfung vor Ort soll in Gestalt von kommunal oder genossenschaftlich betriebenen Windkraft-, Photovoltaik- und Biomasse-Stromproduktionsanlagen erschlossen werden. Ein solches Konzept ist nach Ansicht Aiwangers notwendig, weil die vom Bund geplanten neuen Leitungen, die vor allem Windstrom aus Norddeutschland nach Bayern führen sollen, „zumindest nicht rechtzeitig kommen“. Dennoch würden die letzten Atomkraftwerke im Freistaat bis Ende 2020 abgeschaltet.

„Wir müssen die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Kleinen wieder ins Spiel kommen“, sagte Aiwanger. In den letzten Jahren sei in der Energiepolitik das Gegenteil passiert. Eine weitere Alternative zu den ungeliebten Stromtrassen kann nach Auffassung des auch für Energie zuständigen Ministers die Inbetriebnahme des teilweise stillgelegten oder in Kaltreserve genommenen Gaskraftwerks Irsching sein. Allerdings seien ihm „hundert kleine Irschings lieber als ein großes“. Unrentabel sei Irsching nur, weil es mit subventionierten Stromerzeugungstechnologien verglichen werde. Für eine dezentrale Energieversorgung habe man durchaus die technischen Konzepte, meinte Aiwanger. „Aber wir legen alles lahm und kaufen für 100 Milliarden Gas von Putin und Öl von den Arabern.“

Im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern wird zwar gefordert, alle Möglichkeiten zum Ausbau erneuerbarer Energien auszuschöpfen. Ein ausdrücklicher Verzicht auf die großen Stromtrassen ist ihm aber nicht zu entnehmen. In Sachen Windenergie wollen die Koalitionspartner an der geltenden bayerischen Rechtslage festhalten, heißt es. Das schließt auch die umstrittene 10H-Vorschrift ein, die den Ausbau der Windkraft im Freistaat weitgehend zum Erliegen gebracht hat.

SPD sieht „Bankrotterklärung“

„Ich bin weiterhin Windkraftfan“, sagte Aiwanger. Allerdings stoße diese Art der klimaneutralen Energiegewinnung auf den größten Widerstand. Es wäre daher falsch, massiv auf die Windkraft zu setzen. Kommunen könnten die 10H-Regelung aber außer Kraft setzen, wenn sie Windräder in eigener Regie betrieben.

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Annette Karl nannte Aiwangers Programm eine Bankrotterklärung nach eineinhalb Wochen im Amt. „Es kann doch nicht sein, dass Kommunen und Privatmenschen die Defizite der Staatsregierung beim Thema Energiewende ausbaden müssen“, betonte Karl. Aiwanger sei bei der 10H-Regelung vor der CSU eingeknickt.

Keine Einwände mehr hat Aiwanger gegen das bayerische Mobilfunk-Förderprogramm, das kürzlich von der EU-Kommission abgesegnet wurde. Gemeinden, in denen nicht einmal eine Sprachmobilfunkversorgung besteht, können in eigener Regie Sendemasten errichten oder den Auftrag dafür an Unternehmen vergeben. Die Baukosten werden vom Freistaat mit 80 Prozent, bei besonders finanzschwachen Gemeinden auch mit bis zu 90 Prozent gefördert. Die Kosten für einen Sendemast werden auf etwa 200000 Euro beziffert. Bei der Verabschiedung des Mobilfunkprogramms durch die damals noch ausschließlich CSU-geführte Staatsregierung hatten die Freien Wähler kritisiert, dass Gemeinden mit Aufgaben belastet würden, für die sie nicht zuständig seien.

Das Wahlkampfversprechen der Freien Wähler, mehr für den ländlichen Raum zu tun, will Aiwanger schon bald angehen: Als Erstes soll Anfang kommenden Jahres ein Gaststättenmodernisierungsprogramm an den Start gehen. Mittlere, Klein- und Kleinstunternehmen können dann bei Investitionen im Volumen von mindestens 20000 Euro mit Förderung rechnen. Die Höchstfördersumme liegt bei 200000 Euro innerhalb drei Jahren.

Förderung für das Handwerk

Um die Wirtschaft in ländlichen Regionen zu stimulieren, soll außerdem ein Investitionsförderprogramm für das Lebensmittelhandwerk aufgelegt werden. Aiwanger will damit etwas gegen den Rückgang des kleinen Lebensmittelhandwerks unternehmen, der auf dem Land markanter als in der Stadt sei. Wie das Programm genau aussehen soll, ist noch offen.

Das Handwerk lobte Aiwangers Pläne. Sie enthielten richtige Ansätze zur Stärkung von Handwerk und Mittelstand, sagte Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages. Um genügend Nachwuchs für das Handwerk zu akquirieren, bedürfe es verstärkter Berufsorientierung, vor allem an Gymnasien.