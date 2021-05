Aiwanger: „Werde Baerbock nicht in den Sattel heben“

Er ist das Gesicht der Freien Wähler: Hubert Aiwanger (50), seit 2018 stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und bayerischer Wirtschaftsminister. Nun will er, so der Wähler im Herbst will, wenn möglich von München nach Berlin wechseln. Warum er ein Regierungsbündnis der Union mit den Grünen verhindern will, verrät er im Interview.

Herr Aiwanger, Sie führen nun die Freien Wähler bei der Bundestagswahl an und haben betont, im Fall eines Überspringens der Fünf-Prozent-Hürde tatsächlich nach Berlin gehen zu wollen. Bedeutet das, dass Sie mit diesem Fall nicht rechnen?

Klar rechne ich damit, dass wir Freie Wähler in den Bundestag einziehen und ich als Listenführer dabei bin. Wenn ich das nicht wollte, würde ich nicht kandidieren, denn die Chance, die fünf Prozent zu überspringen, liegt mittlerweile bei über 50 Prozent.

Aber wer gibt denn schon ein Ministeramt und das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten auf, um im Bundestag einer von Vielen höchstwahrscheinlich ohne Regierungsbeteiligung zu sein?

Wir Freien Wähler waren nie einer von Vielen, sondern wir waren immer das Salz in der Suppe. Wenn wir reinkommen sind wir entweder an einer Koalition der Mitte ohne Grüne dabei oder ich mach Anführer der letzten vernünftigen Konservativen im Bundestag. Beides wäre mir ein Vergnügen.

Sie haben kürzlich die Erwartung geäußert, dass Berlin bayerisch lernen sollte. Könnte das nicht bei den Berliner und Brandenburger Wählern als Hybris ankommen oder brauchen Sie die gar nicht?

In Brandenburg sind wir mit über fünf Prozent im Landtag und in der Bundeshauptstadt Berlin bei jüngsten Umfragen fürs Abgeordnetenhaus bei drei Prozent. Wir brauchen die und haben schon was vorzuweisen. Ich war schon mehrmals bei Veranstaltungen in beiden Regionen, habe dort gesprochen und bin überall gut aufgenommen worden. Die Menschen sind in Ordnung, aber die Berliner Politik, die Bundesregierung, braucht dringend mehr bayerische Bodenständigkeit. Die weltfremde Hybris ist dort zu Hause und muss reduziert werden.

Sie haben bei Ihrer Nominierung als Spitzenkandidat vor einer grünen Kanzlerin gewarnt. Geht Ihre Abneigung gegenüber den Grünen so weit, dass Sie auch mit ihnen nicht in eine Koalition gehen würden?

Es drängen sich schon alle Parteien inklusive der Union um das Goldene Kalb der Grünen, um ihre Gaben darbringen zu dürfen, da stehe ich lieber abseits als mir auf die Füße trampeln zu lassen. Anstatt sich hier in die Warteschlange einzureihen, arbeite ich daran, eine Koalition der Mitte ohne die Grünen zu ermöglichen. Mit den Freien Wählern ist das möglich. Ich werde Baerbock nicht in den Sattel heben.

Unlängst haben Sie erkennen lassen, dass die Freien Wähler auch nach der Landtagswahl 2023 wieder mit der CSU in Bayern eine Koalition bilden wollten. Sind Sie damit nicht erpressbar geworden? Die CSU könnte sich ja wahrscheinlich ihren Koalitionspartner aus drei bis vier Parteien auswählen.

Eine bürgerliche Koalition hat in Bayern eine bessere Verankerung in der Gesellschaft als ein Regenbogenbündnis. Wenn es 2023 wieder reicht, ist die Fortführung der jetzigen Koalition sinnvoll. Allerdings muss die CSU wieder mehr für die vernünftigen Themen von Mittelstand und ländlicher Raum zu haben sein, was wegen Corona zu kurz gekommen ist. Sollte die CSU meinen, mit den Grünen glücklicher zu werden als mit uns, wünsche ich ihnen viel Spaß dabei.

In manchen Bereichen - etwa beim Arten- und Klimaschutz - erscheint die Söder-CSU fortschrittlicher als die Freien Wähler. Ist das so beabsichtigt mit Blick auf ihre landwirtschaftliche Wählerklientel?

Schein und Sein ist eben der Unterschied. Kein Energieminister in Deutschland hat so viel Erfolg beim Ausbau der Sonnenenergie als ich in den letzten zwei Jahren durch meinen erfolgreichen Einsatz für mehr Freiflächen-Photovoltaik und das von mir initiierte Photovoltaik-Speicherprogramm mit mittlerweile über 40 000 Anträgen. Mehr als die Hälfte der bundesweiten Photovoltaik wird mittlerweile in Bayern installiert. Auch meine Wasserstoffstrategie war bundesweit wegweisend. Andere reden, wir Freien Wähler handeln. Und jeder Landwirt ist real ein besserer Artenschützer als der grüne Großstadtideologe, der alles besser weiß und noch keinen Baum gepflanzt hat, höchstens einen Gummibaum im Betonkübel.

Bei der Corona-Politik gelten Sie für den Ministerpräsidenten als „Abteilung Euphorie“. Söder gibt immer wieder zu erkennen, dass Sie im Gegensatz zu ihm bei der Pandemiebekämpfung falsch lagen und liegen. Ist diese Rechthaberei auf Dauer zersetzend für die Regierungskoalition?

Diese verschiedenen Sichtweisen auf die Coronastrategie sind nicht einfach, aber wir überstehen es als Koalition. Ich hätte viele Lockerungen gerne deutlich früher gehabt, beispielsweise Übernachtungsgewerbe ab Ostern, Innengastronomie schon jetzt und den Einzelhandel hätte ich letzten Herbst und Winter nicht geschlossen, sondern auf die FFP2-Maske gesetzt. Wir hätten einen Milliardenschaden vermieden und nachgewiesene Infektionen gab es im Handel so gut wie nicht. Die Zustimmung der CSU im Bund zur Bundesnotbremse gegen unseren Willen und damit faktisch die Entmachtung der eigenen Landesregierung war für uns ein dicker Hund.

„Damit steht einem sicheren und unbeschwerten Urlaub in Bayern nichts mehr im Wege“, haben Sie in den letzten Tagen vor Pfingsten erklärt. Könnte das „unbeschwert“ als ein Freibrief zum Leichtsinn verstanden werden? Immerhin ist die Corona-Belastung immer noch höher als auf dem Höhepunkt der ersten Welle.

Vor einem Jahr wurde kaum getestet und die meisten Infektionen blieben unentdeckt, siehe die Studie in Tirschenreuth, wonach etwa 90 Prozent der infizierten Jugendlichen nicht entdeckt wurden. Ich glaube, dass bei einem Urlaub in Bayern mit all den Hygienekonzepten, beispielsweise alle zwei Tage Test im Hotel, weniger passiert als bei verdeckten Treffen in Garagen und Prsivaträumen. Man hätte gerade das Gastgewerbe viel früher als Teil der Lösung statt als das Problem sehen müssen. Die Leute wären glücklicher gewesen und passiert wäre nicht mehr als so. Und der Staat hätte viel Geld gespart.