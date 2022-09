Aiwanger teilt gegen Ampel-Parteien aus

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat beim politischen Frühschoppen am Gillamoos zum Rundumschlag ausgeholt, insbesondere gegen die Bundesregierung und die Ampel-Parteien. Er warf SPD, Grünen und FDP eine „Politik aus dem Gruselkabinett“ vor und sagte: „Unser Hauptproblem in Deutschland ist diese Bundesregierung.“ Das Volk müsse wieder sagen, wo es lang gehen solle, „und nicht ein paar schräge Ideologen in Berlin“. Erneut bedauerte Aiwanger, dass es die Freien Wähler bei der vergangenen Wahl nicht in den Bundestag geschafft hatten. „Wenn alle Menschen Freie Wähler wären, wäre diese Welt eine bessere“, meinte er.

Gillamoos - Politischer Frühschoppen

