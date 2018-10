Aiwanger rechnet mit Koalition mit der CSU

Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, will der CSU bei möglichen Koalitionsverhandlungen in Bayern keine großen Steine in den Weg legen. „Nein, wir sind nicht unverschämt. Wir sind vernünftig“, sagte Aiwanger am Sonntag nach Bekanntgabe der ersten Wahlprognosen in München. Seine Partei werde der CSU machbare Vorschläge auf den Tisch legen. „Und die CSU wird anbeißen.“

