Aiwanger hofft auf Corona-Lockerungen im Januar

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hofft auf eine Lockerung des Corona-Lockdowns im Januar - will aber für nichts garantieren. Die Maßnahmen seien natürlich sehr unpopulär, sagte Aiwanger nach einer Kabinettssitzung am Montag in München. Man müsse diese aber mittragen, weil die aktuellen Infektionszahlen keine andere Wahl ließen. „Gott sei Dank ist jetzt Montag und Dienstag noch offen, so dass eben die Menschen ihre nötigsten Weihnachtseinkäufe noch erledigen können und nicht am Ende ohne Weihnachtsgeschenk dastehen“, fügte der Minister hinzu.

Ziel für Januar sei es, dass man „möglichst bald möglichst viele Dinge wieder öffnen“ könne, sagte der Vize-Ministerpräsident. „Wir können nichts versprechen, aber wir streben es an.“