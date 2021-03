Aiwanger: Freitesten auch bei Inzidenzen über 100

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will auch in Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner Möglichkeiten des „Freitestens“ schaffen. Es sei eine Hoffnung, dass dies nach dem 22. März möglich werde, sagte Aiwanger am Donnerstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts. Dem Thema Testen könne noch eine „größere Durchschlagskraft“ beigemessen werden, sagte Aiwanger. „Das ist Hoffnung, das muss in Berlin erst noch entschieden werden“, sagte der Minister.

