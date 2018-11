Aiwanger: Energiewende braucht einen Neustart

Im Freistaat soll nach dem Willen der Freien Wähler die Energiewende vorangetrieben werden. Sie sei „das größte Rad, das wir hier drehen müssen“, sagte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Donnerstag in München, gut eine Woche nach Übernahme des Regierungsamtes. Außerdem werde der Mobilfunk eine Rolle spielen, kündigte er an. Nachdem die EU-Kommission kürzlich die Zuschüsse für das Anti-Funkloch-Förderprogramm der Staatsregierung genehmigt hatte, sollen nun weiße Flecken beseitigt werden. Weiterhin plant Aiwanger nach eigenen Angaben, die Wirtschaft im ländlichen Raum zu stärken. Unter anderem sollen Gaststätten mit bis zu 200 000 Euro gefördert werden.