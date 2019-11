Aiwanger: Das Licht geht nicht aus

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sieht die Energie-Versorgungssicherheit in Bayern auch nach dem Abschalten der letzten Kernkraftwerke Ende 2022 nicht in Gefahr. „Nein, das Licht geht nicht aus“, sagte Aiwanger am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. Es gebe noch genügend gesicherte Gaskraftwerksleistung. Zudem seien die Netze „voll Strom“, wenn man denn auf Importe angewiesen sein sollte. „Wir haben mehr Gaskraft in der Garage stehen als wir Kernenergie vom Netz nehmen“, sagte er.

Aiwanger sprach sich zudem für den Zubau möglichst vieler dezentraler Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und notfalls auch für neue, große Gaskraftwerke aus. Zudem kündigte er einen weiteren Ausbau von Photovoltaik-Anlagen an - und „ein paar Hundert“ neue Windräder. Die Energiewende werde aber nicht gegen den Willen der Bürger gelingen. „Wir müssen die Bürger vor Ort mitnehmen“, betonte der Minister.