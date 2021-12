Aiwanger: 2G-Ausnahmen für ungeimpfte Jugendliche verlängern

Die Freien Wähler in Bayern fordern, dass ungeimpfte Jugendliche auch im kommenden Jahr mit Schultests vorerst von der 2G-Regel in vielen Lebensbereichen ausgenommen bleiben. Das System mit Schultestungen sei „bewährt und sollte im neuen Jahr fortgesetzt werden“, teilten Landesvorstand und Landtagsfraktion der Partei am Sonntag in München mit. „Jugendlichen dürfen Vereins-, Freizeit-, und Kulturangebote auch weiterhin nicht vorenthalten werden, auch wenn sie noch nicht geimpft sind.“

Bislang sei geplant, dass die Ausnahme für 12- bis 17-Jährige Ende des Jahres auslaufen soll. Über eine mögliche Verlängerung wolle die Staatsregierung in nächster Zeit entscheiden. „Eltern, Vereine und Freizeitgruppen melden sich und bitten uns eindringlich, die Tests weiter gelten zu lassen, um für bestimmte Bereiche wie das Sporttraining oder die Theatergruppe den 2G-Status zu erfüllen“, sagte der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger.

© dpa-infocom, dpa:211212-99-353984/3

