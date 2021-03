Aiwanger: 200 000 FFP-2-Masken aus heimischer Produktion

Bayern kann nach Aussage von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) seine Grundversorgung an FFP-2-Masken zum Schutz vor Corona-Infektionen inzwischen weitgehend selbst decken. Rund zehn Hersteller kämen auf eine Tagesproduktion von etwa 200 000 Masken, sagte Aiwanger am Donnerstag im Landtag. Aiwanger betonte, es sei für die inländischen Hersteller schwierig, dem Kostendruck durch Billigimporte vor allem aus Asien standzuhalten. „Ich hoffe nicht, dass wir schnell vergessen und sich wieder nur das billigste durchsetzt und wir dann in der kurzen Hose im Wind stehen“, sagte Aiwanger.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-963516/2