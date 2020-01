Aischquelle vertrocknet

Die Quelle der Aisch in Mittelfranken ist ausgetrocknet. Die bei Burgbernheim entspringende Quelle sei im vergangenen Jahr bereits stark rückläufig gewesen und nun vollständig versiegt, sagte der Sprecher des Landratsamts Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim, Matthias Hirsch, am Freitag auf Anfrage.

Mögliche Ursachen für das Austrocknen könnten der Klimawandel oder der in der Gemeinde von einem Unternehmen betriebene Gipsabbau sein. So sei die Niederschlagsmenge rund um die Aischquelle in den vergangenen acht Jahren insgesamt um einen ganzen durchschnittlichen Jahresniederschlag zurückgegangen, sagte der Sprecher. Zusätzlich hätten sich in den vergangenen Jahren auch die Grundwasserstände auf ein historisches Tief hinbewegt.