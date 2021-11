Airbus und IG Metall verhandeln über Konzernumbau

Airbus und die IG Metall verhandeln seit Freitagvormittag wieder über den geplanten Umbau der Flugzeugfertigung. Die Gewerkschaft erwartet bei der fünften Verhandlungsrunde in Hamburg Klarheit, ob eine Einigung in Sichtweite kommt oder „Druck der Belegschaft notwendig“ sei, wie ihr Verhandlungsführer Daniel Friedrich sagte.

Airbus will für die Montage großer Bauteile eine neue Tochter (ASA) gründen und Bereiche von Airbus Operations und der Airbus-Tochter Premium Aerotec darin aufgehen lassen. Die Fertigung von Einzelteilen und kleinen Komponenten bei Premium Aerotec in Augsburg und im friesischen Varel soll verkauft werden. Von den Plänen bei Airbus Operations und Premium Aerotec wären rund 13 000 Beschäftigte betroffen.

Die IG Metall will eine Aufspaltung verhindern. Mit den Betriebsräten fordert sie Beschäftigungsgarantien an den Standorten bis ins nächste Jahrzehnt. Die Verhandlungsrunde am Freitag könnte bis zum späten Nachmittag dauern.

