Aigner: „Wir werden mit allen reden - mit Ausnahme der AfD“

Bayerns Bauministerin Ilse Aigner (CSU) hat Koalitionsverhandlungen mit der AfD ausgeschlossen. „Wir werden mit allen reden, die potenziell möglich sind - mit Ausnahme der AfD. Mit der werden wir mit Sicherheit nicht reden“, sagte Aigner am Sonntag in München. Die CSU könne mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. „Wir haben Besseres erhofft.“ Personelle Fragen sollten am Wahlabend noch keine Rolle spielen, betonte sie. Zunächst sollten die Ergebnisse genau analysiert werden. Dass die Koalitionsverhandlungen in München innerhalb von vier Wochen beendet sein müssen, nannte sie „ein sehr ambitioniertes Ziel“.

