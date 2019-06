Aigner und Herrmann stellen sich zur Wiederwahl

Auf CSU-Bezirksparteitagen stellen sich am morgigen Samstag Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Innenminister Joachim Herrmann der Wiederwahl als Vorsitzende in Oberbayern und Mittelfranken. Aigner führt den mitgliederstärksten Bezirksverband Oberbayern seit 2011, 2017 wurde sie mit 96,7 Prozent der Stimmen gewählt. Herrmann ist seit 2001 Chef des mittelfränkischen Bezirksverbands und wurde vor zwei Jahren mit 100 Prozent der Stimmen der Delegierten an die Spitze gewählt. Die Oberbayern treffen sich in Ingolstadt, die Mittelfranken in Rednitzhembach (Landkreis Roth) (jeweils ab 10.00 Uhr).

Die CSU ist in Bayern in zehn Bezirksverbände untergliedert. Diese decken einerseits jeden der sieben Bezirke des Freistaates ab, zudem gibt es eigene Bezirksverbände in der Landeshauptstadt München, im Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Schwabach und in Augsburg.