Aigner trifft Putin-Berater

- Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) fühlt in Moskau für den geplanten Besuch von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) vor. Aigner traf am Mittwoch Juri Uschakow, den außenpolitischen Berater von Präsident Wladimir Putin. „Für mich ist es wichtig, dass der Gesprächsfaden auch in politisch schwierigem Umfeld nicht abreißt“, sagte die Ministerin nach Angaben einer Sprecherin. Aigner plädierte für eine „rasch umzusetzende Strategie“ zum Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland.

Russland sei ein wichtiger Handelspartner für Bayern. Wünschenswert sei deshalb eine schnelle diplomatische Lösung des Konflikts. Das Treffen diente auch der Vorbereitung von Seehofers Besuch, der im kommenden Jahr über die Bühne gehen soll. Aigner sieht ein „hohes Maß gemeinsamer Wirtschaftsinteressen“ mit Russland.