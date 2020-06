Aigner erinnert AfD-Abgeordnete an Maskengebot im Landtag

Im Bayerischen Landtag bahnt sich möglicherweise ein ernsterer Konflikt über das Maskengebot für Abgeordnete an. Entgegen mehrfacher Bitten von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) trug die Mehrzahl der AfD-Abgeordneten auf dem Weg zur Plenarsitzung am Mittwoch keinen Mund-Nasen-Schutz. „Durch das Tragen einer Maske schützen wir vor allem andere. Und wenn jeder eine Maske trägt, können wir uns alle gegenseitig schützen“, betonte Aigner zu Beginn der Sitzung. Alle anderen Fraktionen hielten sich an das Gebot.

Seit Montag (15. Juni) gilt im Maximilianeum eine allgemeine Maskenpflicht - für die Abgeordneten gibt es allerdings nur ein Maskengebot: „Ihnen kann und will ich im Hinblick auf das freie Mandat nichts vorschreiben“, sagte Aigner. Dennoch seien die Parlamentarier aber gehalten, Masken zu tragen. „Ich freue mich, dass sich die allermeisten daran halten“, sagte Aigner zu der Umsetzung in den ersten Tagen. „Bei den anderen appelliere ich an ihre Kollegialität und ihr Verantwortungsbewusstsein.“

Vonseiten der AfD hieß es dazu im Vorfeld, man setze in der Fraktion auf „die Mündigkeit jedes einzelnen Mitarbeiters und Besuchers“. Ob sie darunter das Tragen der Maske oder das Gegenteil versteht, ließ die Fraktion aber offen. Im Arbeitsbereich der AfD-Fraktion gelte die Maskenpflicht einem Sprecher zufolge aber grundsätzlich nicht.