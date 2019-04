Aigner begrüßt Urteil in Kuhglockenstreit

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat das Urteil zum Kuhglockenstreit von Holzkirchen begrüßt. „Es ging bei diesem Streit um grundsätzlich mehr als um vermeintlichen Lärm“, sagte Aigner, zu deren Stimmkreis auch Holzkirchen gehört. Es gehe um das Miteinander von Alteingesessenen und Hinzugezogenen. „Wer privilegiert im Oberland leben möchte, sollte auch die Lebensgepflogenheiten der Menschen hier akzeptieren. Klagen gegen Kirchenlärm, Kuhglocken oder Hähnekrähen treiben einen Keil zwischen Alteingesessene und Neubürger - auch, wenn es bislang nur Einzelfälle sind. Zu unserer ländlichen Lebensart gehört die Kuh auf der Weide - samt Kuhglocke.“ Das Oberlandesgericht in München hatte am Mittwoch in zweiter Instanz die Klage eines Anwohners abgewiesen, der sich von dem Gebimmel gestört fühlte.