Aigner: Bayern auf einem „vorsichtigen, vernünftigen Weg“

Landtagspräsidentin Ilse Aigner sieht Bayern in der Corona-Krise auf einem „vorsichtigen, vernünftigen Weg“. „Jetzt geht es darum, verantwortungsvoll und umsichtig ein Stück weit wieder Richtung Normalität zu gehen und immer wieder die Schritte zu überprüfen“, sagte die CSU-Politikerin am Dienstag in Aschau im Chiemgau. Wichtig sei, dass das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bleibe, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet werde.

Jeder könne über die Maßnahmen seine Meinung äußern, betonte Aigner. Die Schutzmasken seien keineswegs Maulkörbe. „Es gibt Stimmen, die sagen, bei uns wäre die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das stimmt nicht.“ Gerade in diesen Tagen der Erinnerung an die Befreiung vom nationalsozialistischen Regime werde im Rückblick deutlich, was eine Einschränkung der Meinungsfreiheit bedeute, sagte Aigner, die am Dienstag im Landtag zum Kriegsende sprechen wollte.