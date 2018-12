Afrikaner illegal im Güterzug eingereist: Festnahmen

Die Bundespolizei in München hat am Wochenende fünf Afrikaner festgenommen, die mit einem Güterzug aus Italien illegal nach Deutschland eingereist sein sollen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein 40 Jahre alter Asylbewerber aus Gambia die vier Männer und eine Frau aus Nigeria, Gambia, Ghana und Mali mit dem Zug eingeschleust. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde auch er am Samstag in München am Rangierbahnhof Nord festgenommen. Bei der Suche nach den illegal Eingereisten war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Seit Beginn dieses Jahres hat die Münchner Bundespolizei nach eigenen Angaben insgesamt 122 Menschen aufgegriffen, die mit einem Güterzug unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist waren. Das sind deutlich weniger als 2017 - damals seien es 565 gewesen. Die Polizei führt den Rückgang auf stärkere Güterzugkontrollen auf der „schleusungsrelevanten Route“ über den Brenner zurück.