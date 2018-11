AfD setzt Parteitag fort

„Können Sie sich dafür einsetzen, die Kosten für die Schülerfahrkarte in Baden-Württemberg abzuschaffen? Wie bewerten Sie ein Dieselverbot?“ Mit solchen Fragen wurde CDU-Politiker Manuel Hagel am Freitag an der Ehinger Jungenrealschule bei seinem Besuch anlässlich des Tages der freien Schulen konfrontiert. Doch er nutzte den Besuch auch selbst, um Fragen zu stellen. So erfuhr er, dass der überwiegende Teil der Zehner nach dem Abschluss eine Ausbildung antreten wird.