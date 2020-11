AfD-Landesvorsitzende lässt Amt wegen Brustkrebs ruhen

Die bayerische AfD-Landesvorsitzende Corinna Miazga ist an Brustkrebs erkrankt. Die Politikerin, die auch im Bundestag sitzt, will sich deswegen vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen, wie sie am Donnerstag mitteilte. „Mein Fokus gilt jetzt der Wiederherstellung meiner Gesundheit“, schreibt sie. Daher werde sie ihre Arbeit als Landesvorsitzende für einige Zeit ruhen lassen. Die abschließende Diagnose hatte Miazga nach eigenen Angaben am vergangenen Freitag erhalten, die Therapie habe bereits begonnen.

