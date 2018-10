AfD-Landeschef Sichert kündigt „starke Opposition“ an

Die bayerische AfD will die CSU im Landtag künftig unter Druck setzen. „Es wird eine starke bürgerliche Opposition im bayerischen Landtag geben, die der CSU sehr genau auf die Finger guckt und genau darauf achtet, dass das umgesetzt wird, was im Sinne der Bürger ist“, sagte der AfD-Landesvorsitzende Martin Sichert am Sonntagabend in München. Seine Partei werde sachpolitisch arbeiten. Wenn andere Parteien einen „vernünftigen Antrag“ bringen, werde die AfD dem dann gegebenenfalls auch zuzustimmen, „egal ob er von der Regierung kommt oder von irgendeiner Oppositionspartei“.

