AfD-Gegner: Einstimmung auf Protest gegen Bundesparteitag

Einen Tag vor dem AfD-Bundesparteitag in Augsburg wollen die Gegner der Partei sich bereits auf die großen Proteste am Samstag einstimmen. Deswegen soll heute auf dem Augsburger Rathausplatz eine Kundgebung unter dem Titel „Für ein solidarisches Augsburg - gemeinsam gegen Rassismus“ stattfinden. Zudem sind in mehreren Augsburger Clubs Konzerte als Zeichen gegen rechten Populismus geplant.

Die Delegierten der AfD werden sich am Samstag und Sonntag in einer Halle des Augsburger Messezentrums am Stadtrand versammeln. Unbekannte rufen wegen des Parteitags bereits seit Wochen zu Krawallen in Augsburg auf. Allerdings gibt es bislang nach Angaben der Polizei keine konkreten Hinweise auf geplante Gewalttaten beispielsweise von Linksextremisten. Das Augsburger Polizeipräsidium hat 2000 zusätzliche Beamte auch aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei angefordert. Die Polizei betont, dass sie bei einer „niedrigen Einschreitschwelle“ alle Versuche, den Parteitag oder die friedlichen Gegendemonstrationen zu stören, sofort unterbinden werde.

Das Augsburger Bündnis für Menschenwürde, das sich schon lange gegen Rassismus einsetzt, hat am Samstag unter dem Motto „Zeig Dich Aux“, wobei Aux für Augsburg steht, ganztägig etliche weitere Veranstaltungen geplant. Dazu zählen Infostände, Demonstrationszüge und eine voraussichtlich fünfstündigen Kundgebung. Es werden dazu Tausende Teilnehmer auch aus anderen Ländern erwartet.

