Ärzte: Fritz Wepper nach Operation „stabil“

Der Schauspieler Fritz Wepper (79, „Um Himmels Willen“) ist nach Angaben der Universitätsklinik in Innsbruck in einem stabilen Zustand. Er werde nach einer Operation weiterhin auf der Intensivstation behandelt, teilte ein Sprecher der Tirol Kliniken am Freitag mit. Bei dem Eingriff sei es aber zu keiner Komplikation gekommen.

Der „Augsburger Allgemeinen“ hatte Wepper vor wenigen Tagen gesagt, er kämpfe gegen eine Krebserkrankung. Er befinde sich auf dem Weg der Besserung, sagte sein Anwalt Norman Synek der Deutschen Presse-Agentur in München am Donnerstag.

Der Klinik-Sprecher bat darum, die Privatsphäre des Patienten und seiner Familie zu respektieren.

