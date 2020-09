Ärger um Gaffen: Mann bekommt mehrere Anzeigen

Ein mutmaßlicher Gaffer, der einen Unfall in Fürth gefilmt und einen Polizisten gewürgt haben soll, hat für sein Verhalten mindestens zwei Anzeigen kassiert. „Gegen ihn wurden erstmal zwei Verfahren eingeleitet: Wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten und wegen Widerstands gegen einen Vollstreckungsbeamten“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Der 27-Jährige hatte demnach am Montag in Fürth nach einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeiauto und einem Kleinbus Aufnahmen mit seinem Mobiltelefon gemacht. Nachdem er von einem Polizeibeamten aufgefordert worden war, zu gehen und mit dem Filmen aufzuhören, griff er laut Polizei den Beamten an und würgte ihn. Den Angaben zufolge konnte der Mann erst unter Einsatz körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Sowohl der 27-Jährige als auch der angegriffene Beamte wurden leicht verletzt.

Der mutmaßliche Gaffer wurde kurzzeitig festgenommen. Möglicherweise muss er sich auch wegen der Bildaufnahmen verantworten. „Derzeit wird geprüft, ob er die Opfer gegen ihren Willen tatsächlich gefilmt hat“, sagte der Sprecher. Der Straftatbestand Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen könne mit einer Geldbuße oder bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden.

Bei dem Unfall selbst verletzte sich der Kleinbusfahrer schwer, die beiden Polizisten im Streifenwagen mittelschwer.

