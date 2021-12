Adventskranz fängt Feuer und setzt Wohnung in Brand

Ein Adventskranz hat in Neusäß (Landkreis Augsburg) einen Zimmerbrand verursacht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die betroffene Hälfte eines Doppelhauses ist den Angaben zufolge nun unbewohnbar, die Familie kam bei Verwandten unter. Der Kranz hatte Feuer gefangen, wie genau, war zunächst offen. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstag niemand.

